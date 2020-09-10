Помер військовий, з яким Зеленський влаштував розборки на Донбасі

У середу, 9 вересня, помер ветеран АТО Денис Янтар, який вступив в словесну перепалку з президентом України Володимиром Зеленським у Золотому-4 на Донбасі.

Тоді глава держави сказав військовому "я ж не лох якийсь", розмова між ними викликала бурхливу реакцію українців. Про смерть однополчанина повідомив Дмитро Шатровський на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Янтар помер від раку крові. Про свій діагноз військовослужбовець ніколи не розповідав.

"Ти не погаснеш в пам'яті сотень людей, ти вже увійшов в історію України не тільки своїм військовим і політичним шляхом, а й як людина, яка змусила пояснити президента, що він не лох у свої 42 роки", – написав однополчанин Янтаря.

Денис Янтар. Дмитро Шатровський в Facebook

Чоловік повідомив про смерть однополчанина. Дмитро Шатровський в Facebook

Нагадаємо, що 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Між главою держави і одним з військових трапилася словесна перепалка.

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто і підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар.

Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

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