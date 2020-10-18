Помер військовий Кім Дуванов, звільнений із полону бойовиків

У неділю, 18 жовтня, пішов із життя старший солдат 53-ї бригади Збройних сил України Кім Дуванов, якого звільнили з полону бойовиків на Донбасі під час великого обміну в кінці минулого року.

Про те, що трапилося, у Facebook повідомив український військовослужбовець, теж ексбранець Олексій Кодьман. А журналістка і волонтерка Моніка Андрушівська уточнила, що військовий помер через проблеми з серцем.

"У нас знову непоправні втрати. Сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, боєць ЗСУ, колишній полонений, якого обміняли в кінці 2019 року", – написав Кодьман.

Кім Дуванов із рідними після звільнення з полону Inforesist

За даними Андрушівської, у Дуванова не витримало серце. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що дружина померлого солдата залишилася одна з двома дітьми.

"Аби говорити про цю трагедію, важко знайти слова. Неможливо описати, що зараз відбувається у родині Кіма. Всі, хто спілкувався з родинами заручників, знають, як дружина Олена просто вигризала свого чоловіка з полону – дзвінками, повідомленнями, зустрічами. Їй було важко, інколи майже неможливо, на межі нервового зриву. Але вона завжди знала, що має це робити заради родини та двох синів, молодшому з яких було лише 8 років", – написала журналістка.

У Дуванова були проблеми з серцем, заявила волонтер Facebook Моніки Андрушівської

Андрушівська і Кодьман попросили небайдужих допомогти родині померлого солдата.

Відомо, що Кім Дуванов був одним із трьох солдатів ЗСУ, яких терористи захопили в травні 2019 року в районі Новотроїцького Донецької області – це трапилося, коли авто українських військових відхилилося від маршруту. Він повернувся з ОРДЛО 29 грудня 2019 року.

Дружина померлого солдата залишилася одна з двома дітьми Facebook Моніки Андрушівської

Про смерть Кіма Дуванова повідомив товариш Facebook Олексія Кольдмана

Скриншот Facebook Моніки Андрушівської

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обміну полоненими в кінці 2019-го військовослужбовець Кім Дуванов розповідав, що його побратими залишилися в полоні у терористів "ДНР".