Помер відомий український кінопродюсер Мінзянов

На 65-му році життя помер відомий український кінопродюсер Юрій Мінзянов.

Про його смерть в Facebook повідомила компанія Star Media, в якій він раніше працював .

"Сьогодні від нас пішла легенда – Юрій Мінзянов! Наш друг, колега, вчитель, гуру і просто хороша людина! У це неможливо повірити. Неможливо зрозуміти і прийняти. Ми не можемо передати біль цієї втрати. Все, що він творив буде жити вічно! царство йому небесне і світла пам'ять!" – йдеться в повідомленні.

Сестра його дружини Анна Дмитрук сказала, що знайшла Мінзянова мертвим в його київській квартирі. За її словами, 6 листопада ввечері чоловік відчував себе погано, сказав по телефону, що болить серце, а сьогодні вранці перестав виходити на зв'язок, пише "Детектор медіа".

Відзначимо, що в 2007 році продюсер пережив інфаркт. Точну причину смерті поки не встановлена.

Юрій Мінзянов

Кінопродюсер Юрій Мінзянов більше 10 років пропрацював в компанії Star Media, після чого в 2016 році створив власний продакшн "Крісті фільм", який назвав на честь онкуи. Компанію очолював разом з сином Дмитром. Останні його роботи – "Порядна львівська пані", "Тарас Шевченко. Останній самурай", фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги", який в цьому році брав участь у конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагічно померла головна продюсерка ТСН.