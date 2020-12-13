Помер відомий український філософ Роман Кісь

У ніч на неділю, 13 грудня, у Львові помер відомий український філософ, антрополог, етнолінгвіст, культуролог і поет Роман Кісь.

Про це повідомляє громадська організація PEN Ukraine у Facebook. Йому був 71 рік.

Роман Кісь із 1971 року працював науковим співробітником Інституту народознавства НАН України. Був учасником літературного середовища 70-х років у Львові, що гуртувалося навколо Григорія Чубая.

У 1980-1981 роках працював у музеї просто неба "Шевченківський гай", звідки його кілька разів забирали на допити до УКДБ.

У 1981 році Кіся ув’язнили на три роки за нібито хуліганство, хоча насправді його покарали за статтю проти русифікації України.

У 1981-1982 роках відбував покарання в Бердянську на 77-й зоні, потім його відправили на Лисичанський нафтопереробний завод, де працював бетонувальником.

Удруге Кіся арештували в 1985 році за відмову відбувати збори офіцерів запасу, оскільки обов'язки офіцера передбачали атеїстичну пропаганду.

Був лауреатом державної премії імені Колесси, головним редактором релігійно-філософського альманаху "Transfiguratio/Преображення".

Син науковця Зорян Кісь є відомим правозахисником і координатором проєктів Freedom House в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2018 року помер український філософ та академік Мирослав Попович.