Помер відомий екс-чиновник "Укрзалізниці"

На 45-му році життя помер колишній перший заступник глави "Укрзалізниці" Максим Бланк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Сергій Лямець. "Пішов Максим Бланк. Гідна і світла людина. Максе, спасибі за все!" — написав він.

Про точну причину смерті Бланка поки невідомо. "Українські новини", посилаючись на близьку йому людину, повідомляють про те, що екс-чиновник помер у результаті хвороби.

Водночас співрозмовник не уточнив, у результаті якого захворювання він помер.

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Новини Помер молодий український актор Тарас Мельничук

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Максим Бланк був українським менеджером і фінансистом. У 1996-2001 рр. він працював у Департаменті держборгу Міністерства фінансів України.

У квітні 2014 року Кабмін затвердив Бланка на посаду першого заступника голови Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниці". У 2015 році він виконував обов'язки глави "Укрзалізниці".

У березні 2015 року залізничники вимагали звільнити Бланка за те, що він нібито протягом 7 місяців не здійснював необхідних "Укрзалізниці" закупівель і перерахував 2 млрд грн на Керченський стрілочний завод.

16 лютого 2016 року Кабмін розпорядився звільнити Бланка з посади першого заступника голови "Укрзалізниці" у зв'язку з тим, що сформувалася нова юридична структура ПАТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, e Києві у віці 93 років помер видатний театральний актор, народний артист України Микола Рушковський. Трагедія трапилася 5 грудня.