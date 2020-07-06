Помер видатний військовий інженер-конструктор Павло Поляков

У віці 83 років пішов з життя багаторічний начальник конструкторсько-технологічного центру Міністерства оборони, а згодом заступник директора "Укроборонсервісу" Павло Федорович Поляков. Серце видатного конструктора перестало битися 28 червня, в День Конституції України.

З відзнакою закінчивши Київське танко-технічне училище, Павло Федорович проходив службу на офіцерських посадах в різних військових частинах, потім був направлений на 61 бронетанковий ремонтний завод, де пройшов кар'єрний шлях від начальника цеху до головного інженера заводу. Службу в Збройних Силах закінчив в 1992 році на посаді начальника Конструкторсько-технологічного центру Міністерства оборони. Під керівництвом Полякова на базі танка був розроблений робот-маніпулятор для ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Інженер-конструктор Павло Поляков

За самовіддану службу нагороджений урядовими нагородами, неодноразово заохочувався командуванням.

"Як на службі, так і в період роботи на різних посадах Павло Федорович завжди користувався заслуженим авторитетом і повагою, світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", – зазначають товариші по службі і колеги Полякова.

У вересні 1994-го інженер-конструктор перейшов до Державного підприємства "Укроборонсервіс", де пропрацював на різних позиціях – від провідного спеціаліста до заступника директора – 15 років.

"Павлу Федоровичу завжди було цікаво пробувати щось нове, шукати себе в новій професії та посаді. Був якийсь азарт довести всім, що зможе подолати всі труднощі, впоратися, здавалося б, з нездійсненними завданнями і вийти переможцем з найскладнішої ситуації. Так воно і було протягом усього життя", – згадують в родині інженера-конструктора.

Павло Федорович виростив двох синів, виховав трьох онуків і чотирьох правнуків. У 2019 відсвяткував діамантове весілля з дружиною Раїсою Іванівною.