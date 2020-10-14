Помер ветеран ООС Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані

Карина Бондаренко Кримінал 11:08, 14.10.2020 Оновлено: 11:41, 14.10.2020

Помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.

Про це в середу, 14 жовтня, повідомила його дочка Юлія Микитенко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром", – написала дівчина.

Померлий ветеран ООС з дочкою.
Юлія Микитенко в Facebook
Про смерть Микитенко повідомила його дочка Юлія.
Юлія Микитенко в Facebook

"14.10.2020 о 8:45 зупинилось сердце Батька, Брата, Чоловіка, Побратима, який віддав своє життя за свободу, вільну та самостійну Україну, одним словом Героя України – Микитенка Миколая", – уточнили в соцмережі.

Микола Микитенко помер 14 жовтня.
Діма Микитенко в Facebook
Про смерть бійця повідомили в соцмережі.
Діма Микитенко в Facebook
Микитенко був ветераном ООС.
Діма Микитенко в Facebook
Микола Микитенко.
Діма Микитенко в Facebook
Чоловік брав участь в боях під Слов'янськом.
Діма Микитенко в Facebook
Про смерть воїна повідомила дочка.
Діма Микитенко в Facebook

Нагадаємо, що в Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня Микитенко підпалив себе. Обгорілого чоловіка госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла.

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями влади, а саме – з розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росії. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалася молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані", – розповіла дочка Микитенко Юлія.

Новина доповнюється...

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Проста цікавість чи спроба прикритися народом? Що стоїть за опитуванням від Зеленського

В Києві встановлять пам’ятник Богдану Ступці

У Зеленського зізналися, навіщо задумали опитування у день виборів

У центрі Києва стусанами прогнали молодь, яка співала гімн країни-агресора. Відео 18+

Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави