Помер ветеран АТО, який поскандалив на Донбасі із Зеленським

У Миколаєві помер ветеран війни на Донбасі, глава місцевої організації Національної корпусу України Денис Янтар, який запам'ятався суперечкою з президентом України Володимиром Зеленським про розведення військ.

Про це повідомив в Facebook глава громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України Дмитро Шатровський. У ветерана було онкологічне захворювання.

"Він не розповідав про свій страшний діагноз, про рак крові. Останній раз, коли з ним розмовляли, він говорив, що лягає в лікарню на лікування ноги, тому не може приїхати на з'їзд Руху Ветеранів України, почесним членом якого він є", – написав Шатровський.

Помер ветеран АТО Денис Янтар. Facebook Дмитра Шатровський

Як повідомило миколаївське видання НикВести з посиланням на слова колег Янтаря по Нацкорпусу, чоловік був активним учасником Революції гідності 2013-2014 років.

7 квітня 2014 року брав участь в розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

Після початку війни став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованій Мар'їнки Янтар сам пішов на фронт. Брав участь в боях за Гранітне та Широкино.

Глава Нацкорпусу Андрій Білецький в Telegram написав, що Янтар все життя мріяв про відновлення українського суднобудування і української моря.

"Він мріяв про українські кораблі, про українські прапори над Чорним, Середземним і іншими морями. Але життя поставило йому інші умови – зі зброєю в руках захищати країну", – написав Білецький.

Янтар мріяв про відновлення українського суднобудування. Telegram Андрія Білецького

У жовтні 2019 року, коли Зеленський приїхав до добровольців в Золоте, де мало відбутися розведення сил, між ним і Янтарем відбулася суперечка.

Денис Янтар був спортсменом і інтелектуалом. Telegram Андрія Білецького

Як писав OBOZREVATEL, ексбоєць полку "Азов" Денис Янтар розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського про розведення військ на Донбасі.