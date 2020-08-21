Помер тесть Порошенка

Батько Марини Порошенко помер на 88 році життя. president.gov.ua

Батько Марини Порошенко, дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, Анатолій Переведенцев помер 20 серпня на 88 році життя.

Як повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело в команді Порошенка, 21 серпня буде визначено дату похорону Переведенцева.

Інформацію підтвердив у Facebook політолог Павло Нусс. За його словами, церемонія прощання, на якій, за даними ЗМІ, нібито був відсутній Порошенко, ще не відбулася.

Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, а в 1985-1988 рр. обіймав посаду радника посла СРСР у Монголії.

OBOZREVATEL висловлює співчуття рідним і близьким померлого.

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Нагадаємо, батько Петра Порошенка Олексій помер 16 червня. Йому було 84 роки.

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