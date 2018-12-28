Помер останній педіатр: у ''ДНР'' назріває медична катастрофа

В окупованому бойовиками Іловайську Донецької області не залишилося жодного педіатра. Останній дитячий лікар у місті помер, а його місце так і залишилося не зайнятим.

Для лікування дітей у захопленому населеному пункті терористи намагаються залучати медиків з інших міст, пишуть "Новости Донбасса". Проблема нестачі лікарів стоїть настільки гостро, що про це вже почали говорити так звані чиновники терористичної "ДНР".

"Міністр охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко заявила: щосереди і п'ятниці в місто приїжджають лікарі з Харцизька. Щопонеділка і вівторка вести прийом приїздять співробітники з "медичного університету ім. Горького". Невідкладну допомогу надає швидка допомога", ‒ пояснили у виданні.

Згідно з даними від 2016 року, в Іловайську проживало понад 15 000 осіб. Як відомо, бої за Іловайськ стали одними із найжорстокіших, які вела українська армія із російськими загарбниками.

Спроби звільнити місто від терористів і найманців у 2014 закінчилися смертю понад 360 військових, пораненнями 400 і полоном 300 захисників України.

Іловайськ на мапі Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у грудні стало відомо, що в Донецькій і Луганській областях підвищується рівень підземних вод, і це може привести до незворотної екологічної катастрофи.

Замість 800 мільйонів кубічних метрів води у рік по обидва боки лінії розмежування на Донбасі вдається відкачувати лише п'яту частину.