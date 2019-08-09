Помер один з найстаріших захисників України: українці сумують за воїном

На Львівщині помер один з найстаріших добровольців, який воював на Донбасі, 71-річний Владислав Бунецький з позивним Сивий зі Стрия.

Про це повідомив голова Львівської обласної організації "Правий сектор" Тарас Бобаніч на сторінці в Facebook. Сивий відправився воювати на Донбас в 68 років.

Бунецький після заслання його сім'ї в Сибір зміг повернутися в Україну лише в 1982 році. Після загибелі дружини він сам виховував трьох дітей. У 2014 потрапив в полон до бойовиків. Після переїзду до Стрия він вступив добровольцем в "Правий сектор".

Мережа прийняла звістку зі скорботою звістку про смерть Сивого.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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