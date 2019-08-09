Помер один з найстаріших захисників України: українці сумують за воїном

На Львівщині помер один з найстаріших добровольців, який воював на Донбасі, 71-річний Владислав Бунецький з позивним Сивий зі Стрия.
Про це повідомив голова Львівської обласної організації "Правий сектор" Тарас Бобаніч на сторінці в Facebook. Сивий відправився воювати на Донбас в 68 років.
Бунецький після заслання його сім'ї в Сибір зміг повернутися в Україну лише в 1982 році. Після загибелі дружини він сам виховував трьох дітей. У 2014 потрапив в полон до бойовиків. Після переїзду до Стрия він вступив добровольцем в "Правий сектор".
Мережа прийняла звістку зі скорботою звістку про смерть Сивого.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлопіль на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Також Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.
Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлопіль, на Донбасі 6 серпня.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких чотири українських солдата були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.
Також воїн ЗСУ підірвав мережу сильним постом про загиблих Героїв на Донбасі.
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