Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Помер один з найстаріших захисників України: українці сумують за воїном

1.9т Читати матеріал російською

На Львівщині помер один з найстаріших добровольців, який воював на Донбасі, 71-річний Владислав Бунецький з позивним Сивий зі Стрия.

Про це повідомив голова Львівської обласної організації "Правий сектор" Тарас Бобаніч на сторінці в Facebook. Сивий відправився воювати на Донбас в 68 років.

Новини
У госпіталі Харкова помер героїчний захисник України "Карлсон"

Бунецький після заслання його сім'ї в Сибір зміг повернутися в Україну лише в 1982 році. Після загибелі дружини він сам виховував трьох дітей. У 2014 потрапив в полон до бойовиків. Після переїзду до Стрия він вступив добровольцем в "Правий сектор".

Мережа прийняла звістку зі скорботою звістку про смерть Сивого.

Помер один з найстаріших захисників України: українці сумують за воїном

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

  • З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлопіль на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Також Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

  • Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлопіль, на Донбасі 6 серпня.

  • Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких чотири українських солдата були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.

  • Також воїн ЗСУ підірвав мережу сильним постом про загиблих Героїв на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
12
Смішно
0
Цікаво
23
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
правый сектор? то то я гляжу на фото истинный ариец. был.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...