Помер один із засновників Української служби ВВС

У неділю, 13 грудня, на 67-му році життя помер один із засновників та колишній голова Української служби ВВС Олексій Сологубенко.

Як повідомила в Facebook його дружина Лілія Побережська, Олексій 4,5 роки боровся з важкою хворобою, переніс шість операцій і численні курси хіміотерапії.

Сологубенко 4,5 роки боровся з важкою хворобою Facebook Лілії Побережської

Сологубенко був одним із перших українців, які почали працювати на ВВС у 1990-ті роки. На плечі його команди лягла відповідальність не лише створити Українську службу, але і бути джерелом інформації про Україну для решти ВВС.

Набирав українських журналістів для роботи в Лондоні, створював формат радіопрограм. Він став першим українцем-головою Української служби ВВС.

Завдяки Олексію Українська служба почала співпрацю з десятками місцевих радіостанцій, що ретранслювали програми ВВС для своїх слухачів.

У 2003 році Сологубенко став виконавчим редактором регіону "Євразія" ВВС World Service, а потім одним із редакторів регіону "Америка та Європа", до якого і зараз входить ВВС News Україна. Остання його посада – редактор мовних служб ВВС.

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