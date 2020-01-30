Помер ексміністр юстиції України

Помер перший міністр юстиції України й колишній голова Верховного Суду України Віталій Бойко. Йому було 82 роки.

Про це з посиланням на суддю ВСУ Галину Канигіну, пише "Судово-юридична газета". Подробиці смерті поки невідомі.

Видання зазначає, що Бойко є знаковою фігурою в історії української правової системи.

Перший міністр юстиції України Віталій Бойко помер у віці 82 роки sud.ua

"Як голова ЦВК України з виборів народних депутатів мав честь відкривати перше пленарне засідання Верховної Ради I скликання, входив до складу Ради при президентові України з питань реформування судової системи України, став одним із організаторів Союзу юристів України та ініціаторів здійснення в державі судово-правової реформи", – йдеться в повідомленні.

У 1990-1992 роках Бойко був першим міністром юстиції України та паралельно виконував обов'язки голови Центральної виборчої комісії. Займався організацією перших виборів президента України, проведенням Всеукраїнського референдуму з питання незалежності.

У 1993-1994 роках був послом України в Молдові, а з 21 грудня 1994 року був обраний головою Верховного Суду України. На цій посаді він перебував до своєї відставки в жовтні 2002 року.

У 2009 році був обраний головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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