Помер чоловік, який першим вийшов у відкритий космос

У віці 85 років помер відомий радянський космонавт Олексій Леонов.

Про це повідомляє пресслужба Центру підготовки космонавтів імені Гагаріна.

Прощання і похорон із легендарним космонавтом відбудуться 15 жовтня на військовому меморіальному кладовищі в Митищах, Росія.

NASA перервало пряму трансляцію виходу двох американських астронавтів у космос, щоб повідомити про смерть космонавта Леонова.

Попередньо повідомляється, що Леонов помер від гострої серцевої недостатності в реанімаційному відділенні московського госпіталю після тривалої хвороби.

Олексій Леонов народився 30 травня 1934 року в Кемеровській області, РФ. Він був одинадцятим радянським космонавтом. 18 березня 1965 року став першою у світі людиною, яка вийшла у відкритий космос. Леонов пробув за бортом космічного корабля 2 хвилини 9 секунд.

Олексій Леонов у космосі

Олексій Леонов

У липні 1975 року Леонов брав участь у першому в історії спільному космічному польоті радянського корабля "Союз-19" й американського Apollo зі стикуванням кораблів і переходом космонавтів та астронавтів на сусідні. Двічі Герой Радянського Союзу (1965, 1975 роки).

Олексій Леонов

Також космонавт був відомий як живописець-аматор, який неодноразово виставляв свої роботи. У 1967-1972 роках у співавторстві з художником Андрієм Соколовим він створив 14 радянських поштових марок на космічну тему.

Олексій Леонов

Цікаві факти про життя Леонова:

Його ім'я носив космічний корабель у романі письменника-фантаста Артура Кларка

Одразу після стикування з "Аполлоном" він втягнув американського астронавта Томаса Стаффорда у "Союз" – щоб не вітатися через поріг

Зізнавався, що у космосі його найбільше вражав схід Сонця по 16 разів на добу

Після його першого в історії виходу у відкритий космос з'явився термін "Позакорабельна діяльність"

Він був автором дизайну пачки сигарет "Союз-Аполлон"

Одного разу він потрапив під кулі, замість Леоніда Брежнєва, отримавши кілька поранень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на 85-му році життя помер відомий радянський льотчик-космонавт і двічі Герой Радянського Союзу Валерій Биковський.

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