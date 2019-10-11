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11 жовтня • оновлено в 17:10
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Помер чоловік, який першим вийшов у відкритий космос

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У віці 85 років помер відомий радянський космонавт Олексій Леонов.

Про це повідомляє пресслужба Центру підготовки космонавтів імені Гагаріна.

Прощання і похорон із легендарним космонавтом відбудуться 15 жовтня на військовому меморіальному кладовищі в Митищах, Росія.

Новини
Спас Брежнєва від кулі, міг розбитися на "Союзі": як космонавт Леонов уникав смерті

NASA перервало пряму трансляцію виходу двох американських астронавтів у космос, щоб повідомити про смерть космонавта Леонова.

Попередньо повідомляється, що Леонов помер від гострої серцевої недостатності в реанімаційному відділенні московського госпіталю після тривалої хвороби.

Олексій Леонов народився 30 травня 1934 року в Кемеровській області, РФ. Він був одинадцятим радянським космонавтом. 18 березня 1965 року став першою у світі людиною, яка вийшла у відкритий космос. Леонов пробув за бортом космічного корабля 2 хвилини 9 секунд.

Олексій Леонов у космосі

Олексій Леонов у космосі

Олексій Леонов

Олексій Леонов

У липні 1975 року Леонов брав участь у першому в історії спільному космічному польоті радянського корабля "Союз-19" й американського Apollo зі стикуванням кораблів і переходом космонавтів та астронавтів на сусідні. Двічі Герой Радянського Союзу (1965, 1975 роки).

Олексій Леонов

Олексій Леонов

Також космонавт був відомий як живописець-аматор, який неодноразово виставляв свої роботи. У 1967-1972 роках у співавторстві з художником Андрієм Соколовим він створив 14 радянських поштових марок на космічну тему.

Олексій Леонов

Олексій Леонов

Цікаві факти про життя Леонова:

  • Його ім'я носив космічний корабель у романі письменника-фантаста Артура Кларка

  • Одразу після стикування з "Аполлоном" він втягнув американського астронавта Томаса Стаффорда у "Союз" – щоб не вітатися через поріг

  • Зізнавався, що у космосі його найбільше вражав схід Сонця по 16 разів на добу

  • Після його першого в історії виходу у відкритий космос з'явився термін "Позакорабельна діяльність"

  • Він був автором дизайну пачки сигарет "Союз-Аполлон"

  • Одного разу він потрапив під кулі, замість Леоніда Брежнєва, отримавши кілька поранень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на 85-му році життя помер відомий радянський льотчик-космонавт і двічі Герой Радянського Союзу Валерій Биковський.

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Місце
Росія
Теги
космос Новини Росії
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Одна и редких правдивых заметок Обоза. Светлая память Леонову. Он в Крем. учился на пилота. Имеет госнаграды Украины.
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Santi Amonito
Santi Amonito
А в 90-х этот "первый в космосе", от расейской нищеты, за кулисами международных симпозиумов приторговывал эрэфийскими ядерными зарядами, бесхозно оставшимися после распада совка, предлагая всем желающим заняться т.н. "кооперативной деятельностью". Вовремя Штаты присекли этого делягу от неуемной тяги "развернуться" на этой "бизнесарене" и не дали расползтись ядерной заразе по всему миру среди коммуноупырей и диктаторов, вскормленных почившей в бозе "империи зла".
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Куни Чан
Куни Чан
БОЖЕ СИМВОЛИКА, ОБОЗ СЕПАРЫ!!!!!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Борисс Робот, а что непонятно-то? Советская символика в Украине запрещена, а на фотографиях она присутствует - герб СССР и т.п.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Куни Чан, поподробнее пож. что ты имел ввиду... или ты сам не понял...???
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