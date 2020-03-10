У Харкові помер 23-річний військовослужбовець Збройних сил України Богдан Петренко, якого прооперували після важкого поранення в голову.

Про смерть бійця "Укрінформу" повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Богдан Петренко ukrinform.ua

"Військовослужбовця доставили у шпиталь 4 березня після важкого поранення в голову. Після операції він не вийшов з коми", – уточнили у медустанові.

Петренко родом з Фастівського району Київської області, він служив у складі 72-ої окремої механізованої бригади ЗСУ в Луганській області.

З важким пораненням в голову 4 березня він був доставлений у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернігівській області 6 березня поховали загиблого на Донбасі 25-річного українського воїна Володимира Черненка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!