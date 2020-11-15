Помер батько Богомолець: де і коли поховають професора

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • Прощання з Вадимом Березовським відбудеться 16 листопада на Байковому кладовищі

  • Березовський був фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини

  • Він зареєстрував 29 авторських свідоцтв і патентів на винаходи

Ольга Богомолець повідомила про смерть батька

У суботу, 14 листопада, у віці 88 років помер відомий український учений Вадим Березовський.

Як повідомила у Facebook його дочка, докторка медичних наук Ольга Богомолець, батька не стало о 18:30 у Києві.

За її словами, прощання з Вадимом Березовським відбудеться 16 листопада о 12:00 на Байковому кладовищі.

Березовський був доктором медичних наук, професором, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України, премії ім. О.О. Богомольця.

Обіймав посади:

  • віцепрезидента Міжнародної академії проблем гіпоксії,

  • директора Державного науково-дослідного медико-інженерного центру немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії "НОРТ" при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького,

  • завідувача відділу клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця,

  • куратора напрямку "Космічна медицина" Національного космічного агентства України.

Опублікував 340 наукових робіт і статей, 10 монографій, зареєстрував 29 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Вадим Березовський помер на 89 році життя
Березовський був батьком Богомолець
Вадима Березовського поховають на Байковому кладовищі
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Березовський був захисником Олександрівської лікарні Києва від незаконної забудови.

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