Помер батько Богомолець: де і коли поховають професора
Прощання з Вадимом Березовським відбудеться 16 листопада на Байковому кладовищі
Березовський був фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини
Він зареєстрував 29 авторських свідоцтв і патентів на винаходи
У суботу, 14 листопада, у віці 88 років помер відомий український учений Вадим Березовський.
Як повідомила у Facebook його дочка, докторка медичних наук Ольга Богомолець, батька не стало о 18:30 у Києві.
За її словами, прощання з Вадимом Березовським відбудеться 16 листопада о 12:00 на Байковому кладовищі.
Березовський був доктором медичних наук, професором, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України, премії ім. О.О. Богомольця.
Обіймав посади:
віцепрезидента Міжнародної академії проблем гіпоксії,
директора Державного науково-дослідного медико-інженерного центру немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії "НОРТ" при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького,
завідувача відділу клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця,
куратора напрямку "Космічна медицина" Національного космічного агентства України.
Опублікував 340 наукових робіт і статей, 10 монографій, зареєстрував 29 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Березовський був захисником Олександрівської лікарні Києва від незаконної забудови.