Помер батько Богомолець: де і коли поховають професора

У суботу, 14 листопада, у віці 88 років помер відомий український учений Вадим Березовський.

Як повідомила у Facebook його дочка, докторка медичних наук Ольга Богомолець, батька не стало о 18:30 у Києві.

За її словами, прощання з Вадимом Березовським відбудеться 16 листопада о 12:00 на Байковому кладовищі.

Березовський був доктором медичних наук, професором, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України, премії ім. О.О. Богомольця.

Обіймав посади:

віцепрезидента Міжнародної академії проблем гіпоксії,

директора Державного науково-дослідного медико-інженерного центру немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії "НОРТ" при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького,

завідувача відділу клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця,

куратора напрямку "Космічна медицина" Національного космічного агентства України.

Опублікував 340 наукових робіт і статей, 10 монографій, зареєстрував 29 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Березовський був захисником Олександрівської лікарні Києва від незаконної забудови.