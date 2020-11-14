Помер легендарний радянський актор Армен Джигарханян

У Росії в ніч на суботу, 14 листопада, у віці 85 років помер легендарний радянський актор і режисер Армен Джигарханян.

Про це повідомили в Московському драматичному театрі, передають російські ЗМІ. Точна причина не називається, відомо, що останнім часом він сильно хворів.

Так, в серпні з'явилися дані про те, що він майже не може самостійно пересуватися, а також виглядає хворобливо і виснажено.

Прощання з Арменом Джигарханяном відбудеться у вівторок, 17 листопада, в його театрі.

Біографія Армена Джигарханяна

Джигарханян народився в Єревані, столиці Вірменії, 3 жовтня 1935 року. Батько пішов з сім'ї, коли Армену був всього місяць, його виховував вітчим.

Любов до театру прищепила мати, яка була завзятою театралкою.

Після школи Армен поїхав до Москви, вступати до ДІТІСу, але провалився. Він повернувся до Вірменії й влаштувався на "Арменфільм" помічником оператора.

У 19 років знову спробував здобути освіту в Єревані. Вступив до Єреванського художньо-театральний інститут.

Дебютував в спектаклі "Іван Рибаков" в Російському драматичному театрі імені Станіславського в Єревані.

У кіно вперше знявся також у Вірменії – у 24 роки зіграв Хакобо в стрічці "Обвал" (1959). Далі знімався у фільмах "Перед світанком", "Води піднімаються", "Кроки".

Світову популярність здобув у 30 років після головної ролі у військовій драмі "Здрастуй, це я!" (1965), яка була відзначена номінацією на "Золоту пальмову гілку" в Каннах.

Окрім блискучої акторської гри, Джигарханян відомий своєю критикою російської влади через агресію проти України. У 2014 році він відмовився підписати колективне звернення про підтримку президента РФ Володимира Путіна по Криму.

Після цього переїхав до Москви: спочатку в Ленком, потім до Московського театру імені Маяковського.

З 1991-го по 1996 роки Джигарханян викладав у ВДІКу.

У 1996-му у 61-річному віці заснував Московський драматичний театр під керівництвом Армена Джигарханяна, взявши в трупу своїх колишніх студентів.

Фільмографія Армена Джигарханяна

Активно знімався в кіно, працював в театрі. В цілому зіграв ролі у 270 фільмах.

У ролі штабскапітана Овєчкіна showbiz.mediasole.ru

Серед найбільш яскравих робіт актора – коваль Уста Мукуч в "Трикутнику", Левон Погосян у драмі "Коли настає вересень...", штабскапітан Овечкін в "Нових пригодах невловимих", чекіст Артузов в телефільмі "Операція" Трест ", есер Прош Прошьян в історичній драмі "Шосте липня", Михайло Стишной у стрічці "Журавушка", Горбатий в "Місце зустрічі змінити не можна".

У ролі Горбатого у стрічці "Місце зустрічі змінити не можна" showbizzz.net/

Був відзначений званням Народного артиста СРСР і нагороджений урядовими нагородами.

Сім'я Армена Джигарханяна

Актор був кілька разів одружений. Першою дружиною стала актриса Російського театру в Єревані Алла Вановская. У шлюбі у них народилася донька Олена. Коли Джигарханяну було 52 роки, вона померла у віці 23 років – заснула в машині з двигуном, що працював.

Другою дружиною Армена стала викладачка російської мови в інституті в Далласі Тетяна Власова. Джигарханян усиновив її сина Степана від попереднього шлюбу.

У 2015 році Джигарханян оголосив про офіційне завершення другого шлюбу.

На початку того ж року стало відомо про роман Джигарханяна та музичної керівниці Московського драматичного театру Віталіни Цимбалюк-Романівської. Дівчина була молодша за актора на 47 років. У лютому 2016-го вони офіційно оформили стосунки.

У жовтні 2017-го подружжя зі скандалом розлучилося.

Після розлучення Тетяна Власова знову почала спілкуватися з Джигарханяном.

Скандали сильно підірвали здоров'я актора.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у квітні 2020-го колишня дружина Джигарханяна Тетяна Власова терміново прилетіла до нього з США, заявивши, що вони будуть "вмирати поруч".