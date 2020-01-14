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14 січня • оновлено в 16:40
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Микола Букатар
Микола Букатар
Майстер оздоровчих практик: лікування хребта і суглобів. Даосська йога. Мануальна терапія Всі статті автора

Польза лечебной гимнастики Цигун

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Практика упражнений цигун уходит своими истоками в глубину веков и неразрывно связана с даосским учением.

Цигун - это целостная система, направленная на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики.

Упражнения цигун как практика медитации

Практика Цигун — это своеобразная медитация, которая позволяет успокоить мысли, расслабить мышцы и избавиться от стресса, что, в свою очередь, положительно сказывается на настроении и здоровье человека.

Советую попробовать вместе со мной упражнение для активизизации течения энергии в теле. По ощущениям иногда напоминает потоки тёплой воды по поверхности кожи, иногда дуновение прохладного лёгкого ветра. Практика создает баланс энергии в теле.

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Цигун отлично подойдет для:

Снятия психологического напряжения

Во время занятий цигуном большое внимание уделяется мыслям. Вам нужно полностью сосредоточиться на практике, а при возникновении посторонних мыслей сначала успокоить их и только потом продолжать. Это помогает снять психологическое напряжение и побороть стресс.

Улучшения концентрации

Постоянная концентрация на движениях отражается на работе мозга, приучая его к вниманию и осознанности.

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Восстановления после травмы

Движения цигуна плавные и лёгкие, так что риск повторно травмироваться очень мал.

Омоложения организма

Во время выполнения дыхательных упражнений, идет работа с костным мозгом, благодаря чему вырабатываются новые клетки крови.

За счет этого омолаживается организм, повышается иммунитет и ускоряется восстановление организма.

Благодаря этому практикующий чувствует себя молодым и здоровым.

Поскольку движения плавные и осознанные, цигун подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Гимнастика не имеет противопоказаний.

Вы удивитесь тому, что цигун затронет все аспекты Вашей жизни. Но не стоит этого бояться – откройтесь позитивным изменениям в Вашем теле, разуме и душе.

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Тарас Бор
Тарас Бор
Скажите нам,уважаемый автор,как гимнастика Цигун поможет, например,бухающему чуваку,покупающему продукты в супермаркете?
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