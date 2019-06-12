"Полювання" на дітей: хто відповість за скалічення 6-річної дівчинки на Київщині

У селі Гаврилівка Вишгородського району Київської області трапилася надзвичайна подія: безпритульний пес напав на маленьку дитину і пошматував їй обличчя. Як це трапилося і хто відповість за спотворене обличчя 6-річної Віки, чому село у передмісті перетворилося на рай для бродячих собак і як вони тримають у жахові всю Гаврилівку – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

На цьому фото маленька Вікторія з Гаврилівки, що на Київщині, чепурна та щаслива. Вона щойно відсвяткувала випуск з дитячого садочку. Попереду – три місяці літа, а далі – школа, нові друзі та враження.

Тоді, 28 травня, коли було зроблене це фото, ніхто ще не підозрював, що трапиться з дитиною вже за якісь два тижні.

На цій фотографії – те, що зробив з Вікою безпритульний пес. Він накинувся на дитину прямо на дитячому майданчику.

"Це трапилося ввечері, близько 9 години. У нас чи не з усього села тут надвечір діти збираються. Я Віку відпустила погратися на майданчик зі старшою донечкою. Старша повернулася додому трохи раніше, а Віка попросилася трошки ще погуляти. Ми дозволили –чоловік якраз йшов до магазину і мав по дорозі назад забрати її додому. Він не встиг буквально кілька секунд", - розповідає мама дівчинки, Лідія.

За словами жінки, її донька гралася у пісочниці, коли на неї зненацька наскочив величезний собака.

"Люди розповідали, що моя дитина собі сиділа, бавилася собі в пісочниці. Собаку того ніяк не зачіпала. Ну, може, руками махнула – це ж дитина! І ні з того, ні з сього той пес на неї кинувся – і вчепився в обличчя… Дякувати богові, поруч одна мама стояла, не розгубилася – відбила дитину… Отакою мені її додому привели. Те, що бачите на фото – то я вже притулила. А так у неї шматок щоки звисав просто… Якби не та мама, що мені доньку спасла, якби той пес відчув кров – дитини могло б не бути вже", - не може стримати сліз жінка.

Нажахані батьки викликали "швидку", яка доправила постраждалу дитину до Бучі. Півтори години і понад 30 швів як зовні, так і з середини, психологічна травма і спотворене обличчя, якщо не підключити пластичних хірургів – такими наслідками обернулася для 6-річної Віки звичайна вечірня прогулянка.

Поки ми говоримо з Лідією на тому самому дитячому майданчику, де трапилося лихо, до нас потроху підходять молоді мами, що привели дітей гуляти. Пізніше долучаються і кілька чоловіків. Вслухаються в розмову. І розповідають свої історії.

Виявляється, Гаврилівка нині переживає справжнє нашестя безпритульних собак. Вони збиваються у великі зграї – і наводять жах на селян. Бо, кажуть люди, вже близько року не минає і дня, аби когось не вкусили чи не злякали.

"На мого малого, - киває одна з жіночок, Ольга, на білявого хлопчика років 4-5, - теж тут накинувся собака. Вчепився в руку. Це побачив чоловік, що проходив повз – схопив палицю і відігнав. Такий добрячий синець залишився. І відбитки зубів було чітко видно".

"А на Поліну з 7-го будинку як кинулася ціла зграя, чули? Добре, що в штанах була – то їх порвали. А з ногою що могли зробити? І сьогодні он в магазині чула, що вчора на 22-річного хлопця напали… Кожен день це відбувається", – перебиває її односельчанка.

"Та страшно вже скоро буде і з двору виходити. Я тижні зо два тому послала малого у магазин. То він коли на велосипеді проїздив наш сільський базарчик, той же пес, що оце Лідину малу покусав, на нього кинувся, хотів за ногу вхопити. Син злякався – і впав разом з велом. Люди на зупинці аж полякалися, так страшно він падав. Результат – он бачите: зламана рука. Тепер у гіпсі ходить", - підключається до розмови Марія.

Гаврилівчани кажуть: найбільше бояться за дітей. Бо ж літо, дітей вдома сидіти не змусиш. І ходити за ними назирці весь час дозволити собі можуть лише ті, хто не працює. Втім, нападають собаки не лише на малечу. Так, мешканець села Микола їхав на велосипеді, коли один із псів кинувся за ним і прокусив ногу – так, що довелося звертатися до лікарні. А Ірина досі оговтується після зустрічі зі зграєю собак, коли поверталася потемки з роботи. Розповідають люди також про напади на вагітних і матусь з дитячими візочками.

Навіть на власні городи гаврилівчани йдуть десь манівцями – аби не проходити повз закинуті недобудови, які пси облюбували у якості місця для денного відпочинку.

"Вдень вони або на базарчику наїдяться і вилежуються, поки спекотно, або по недобудовах ховаються. А ввечері – всі збігаються сюди. На полювання", - каже Лідія.

Селяни стверджують: вже не раз зверталися до сільського голови Олега Покрасьона з вимогою навести лад на вулицях Гаврилівки. Навіть письмові звернення писали. У того ж – одна відповідь: закон не дозволяє.

Дізнавшись про імпровізовані збори на дитячому майданчику, Покрасьон теж прийшов. У відповідь на вимоги обурених односельців довго і спокійно розповідав про досвід Польщі у вирішенні проблеми безпритульних тварин, про власне безсилля через скутість нормами законодавства, про те, що сільська рада уклала угоду з зоозахисною організацією "Зоозахист", яка начебто готова потроху відловлювати псів, стерилізувати їх і відпускати на волю – але потребує фінансування на утримання тварин впродовж 10 днів після процедури.

І жодного слова – про першопричини нашестя безпритульних псів.

Людей, частина з яких стали жертвами нападів вже кліпсованих особин, подібні аргументи не дуже влаштовують. "Собак, значить, закон захищає. А дітей наших – ні?", - обурюються мешканці села.

Певний подив викликали намагання сільського голови навіщось перевести обговорення з проблеми безпритульних собак на безвідповідальність власників собак домашніх. "В сусідніх селах деякі господарі не хочуть годувати своїх псів – от і відв’язують їх на ніч. Вони прибігають сюди, харчуються тут – а на ранок повертаються додому", - заявив Покрасьон, ігноруючи доводи мешканців щодо того, що вони точно знають, що собака, котра скалічила дитину, постійно живе у селі.

Втім, коріння проблеми, з якою зіштовхнулися гаврилівчани і про яке не хоче говорити сільський голова, лежить не у законодавчій площині. Люди скаржаться: у безпосередній близькості до всіх дитячих майданчиків, які є у селі, встановлено відкриті сміттєві баки.

"По три-чотири дні, а то й до тижня стоять ці баки переповнені. Сморід неймовірний, хмари мух навкруги. І собаки те все розтягують. Я сьогодні зранку спостерігала, як біля цього майданчика вони вивозили сміття ще до 5 ранку – бо дізналися, що журналісти приїдуть. А так – нікому до того сміття діла нема. Влітку вікна відкрити неможливо, такий жах робиться", - скаржиться одна з мешканок села.

Ми запитали у сільського голови Гаврилівки, що йому заважає обгородити чи прибрати сміттєві контейнери від дитячих майданчиків і своєчасно вивозити сміття. Він звинуватив у всьому односельців.

"Дитячий майданчик з’явився пізніше, ніж смітники поставили. Ми їх приберемо. Не проблема. Все одно у планах було міняти на закриті баки. Можливо, це й допоможе – якщо люди не кидатимуть свої кульки з залишками харчів під баки … Кажете, по три доби сміття не вивозиться? Так це тому, що у нас укладений договір з Бородянкою, вони більше не можуть у нас брати, вивозять двічі на тиждень… А баки – так, є у планах переставити. Коли? Ну, вирішимо питання…. Або обгородимо. ЖЕК заробить грошей – і обгородить. Правда, він у нас зараз на стадії ліквідації", - сказав Покрасьон.

Як виявилося, поза увагою сільського голови залишаються і стихійні сміттєзвалища, розташовані довкола села. Якісь – навіть попід самим парканом водозабору – переповнені свіжим сміттям.

І тут уже проблема не лише у тому, що такі сміттєзвалища створюють умови для приваблення зграй собак, а й у тому, що існує ризик забруднення питної води, що подається у село. Але то вже – зовсім інша історія.

Розмова з сільським головою батьків постраждалої Віки втішила мало.

"Ми подали заяву в поліцію. Виклали, як все було. Звинуватили у бездіяльності місцеву владу. Впродовж 10 днів, як нам сказали, буде якийсь результат. І я попереджаю Покрасьона: якщо ніхто нічого не буде робити – я тих псів сам особисто буду утилізувати. І приноситиму їм до сільської ради. Якщо вже наші діти їм по-барабану – доведеться нам самим про них подбати. Але я це все так не залишу. Якщо треба – дійду і до президента!", - обіцяє батько постраждалої Віки Віктор Яцюк.

Сільський голова під час зустрічі прилюдно пообіцяв: собаку, що напав на Віку, заберуть зооволонтери, аби прослідкувати за ним і переконатися, що він не хворий на сказ. Але пес-нападник досі спокійнісінько продовжує гуляти селом: вдень - гріє боки на облюбованому місці на сільському базарі, з настанням сутінків – ошивається поблизу дитячого майданчика.

Його захищає закон. На відміну від дітей. За скалічення яких, як виявилося, в селі Гаврилівка відповідати нікому.

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