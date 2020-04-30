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30 квітня • оновлено в 06:05
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Полюбуйтесь, чем кормят людей в "процветающей ДНР"

1.4т
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Мировая проблема с эпидемией COVID-19 загнала "развивающее, молодое государство" в угол, главари "ДНР" выживают, как могут, зарабатывая на простых дончанах.

Итак, "ДНР" по факту не может себя сама обеспечить банальными продуктовыми наборами. Дело в том, что у товарища Пушилина построен ум так, что его серое вещество может только обманывать и воровать.

Поговорим о большой сети продуктовых магазинов в "ДНР" и что в них продают. Это супермаркеты "МОЛОКО", по факту они же бывшие "Амстор", но уже с другим скрытым владельцем – Пушилиным. Кстати напомню, что под его контролем находится вся гуманитарная помощь, которая поставляется в "республику".

В социальных сетях жители Донецка возмущены качеством продовольствия, которое продаётся на прилавках этих магазинов. В них для покупателей предоставляются следующие "вкусняшки": рыбка-снек копчёная "Горбуша-Camamber", пирожное "Наполеон а-ля Dorblu" и просто незабвенная "молочная кристаллическая вода". Особенно она "подойдет" для приготовления детского питания. Прискорбно то, что эти продукты питания не поставляются из-за пределов "республики", а производятся на месте, для себя, такими же дончанами.

Чтобы не быть голословным представляю вашему вниманию фото этой "чудо-еды", сделанные небезразличными клиентами данной сети магазинов.

"ДНР"

"ДНР"

А это один из комментариев который был оставлен под фотографией где показано пирожное.

"ДНР"

"ДНР"

Самое печальное то, что Пушинке и компании глубоко наплевать, чем кормить людей. Поэтому будьте внимательны и по возможности отнесите им, пусть отведают пищу богов, которую они вам продают.

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Донбас ДНР
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