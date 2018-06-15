Не понимаю, почему вы так удивляетесь, что Трамп по свидетельствам американского издания BuzzFeed на саммите "Большой семёрки" сказал мировым лидерам, что "Крым — российский, потому что там все говорят по-русски". Кстати, эту же информацию подтвердил и европейский редактор издания Альберто Нарделли.

Так вот, даже если он это и сказал, в чём я, например, практически не сомневаюсь, что же в этом удивительного? Этот путинский неадекватный поц давно находится в состоянии мерцающего сознания. То, что он творит, давно не укладывается ни в какие рамки здоровой психики. Так с чего бы ему вдруг не выдать очередной пук? Верно, нет таких причин.

Так что волноваться тут совершенно не о чем, он сегодня выдал одно, завтра ровно в том же непосредственном стиле выдаст ровно обратное, при чём буквально противоположное — сами увидите) Потому что ему однозначно напомнят, что это замечание аналогичным образом можно соотнести и к Америке. Ведь Америка по бОльшей части говорит по-анлийски.

Значит ли это, ну вот если руководствоваться логикой американского президента, что Америка — это Англия?