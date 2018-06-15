МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Катерина Золотарьова
Катерина Золотарьова
Всі статті автора

Получается, что Америка — это Англия?

3.1тЧитати новину російською

Не понимаю, почему вы так удивляетесь, что Трамп по свидетельствам американского издания BuzzFeed на саммите "Большой семёрки" сказал мировым лидерам, что "Крым — российский, потому что там все говорят по-русски". Кстати, эту же информацию подтвердил и европейский редактор издания Альберто Нарделли.

Так вот, даже если он это и сказал, в чём я, например, практически не сомневаюсь, что же в этом удивительного? Этот путинский неадекватный поц давно находится в состоянии мерцающего сознания. То, что он творит, давно не укладывается ни в какие рамки здоровой психики. Так с чего бы ему вдруг не выдать очередной пук? Верно, нет таких причин.

Новини
Мы слишком зажрались на китайском де*ьме

Так что волноваться тут совершенно не о чем, он сегодня выдал одно, завтра ровно в том же непосредственном стиле выдаст ровно обратное, при чём буквально противоположное — сами увидите) Потому что ему однозначно напомнят, что это замечание аналогичным образом можно соотнести и к Америке. Ведь Америка по бОльшей части говорит по-анлийски.

Значит ли это, ну вот если руководствоваться логикой американского президента, что Америка — это Англия?

Читайте всі новини по темі "Політичні скандали в США" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Катерина ЗолотарьоваКатерина Золотарьова
Тема
Політичні скандали в США
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Екатерины Золотаревой
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
16
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
Ну вот еще, в США не говорят по-английски, это в Великобритании говорят по-американски. Так думает Трамп, так думает и большинство граждан США.
Ответить
0
1

Наші блоги