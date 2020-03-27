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27 березня • оновлено в 18:25
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Полтавську область вразив коронавірус

9.4т
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У Полтавській області зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, позитивний результат експрестест засвідчив у мешканки Кременчука.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Андрій Малецький.

Ще одну область України вразив коронавірус

5.ua

Йдеться про 75-річну жінку, яка не виїздила за кордон останнім часом. Попередній діагноз – пневмонія. Наразі встановлюється коло осіб, з якими вона контактувала.

Для підтвердження діагнозу зразки аналізу відправлені до Києва.

"Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрестестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР у Києві", – зазначив Малецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 218.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Нагалаханые, вирус на то и вирус, что переболеют им все, пока он не мутирует до безопасного состояния и генофонд человека не подстроится. Не истерите, доходяги, лучше букварь почитайте, вам полезно будет
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