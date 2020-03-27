Ще одну область України вразив коронавірус

У Полтавській області зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, позитивний результат експрестест засвідчив у мешканки Кременчука.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Андрій Малецький.

5.ua

Йдеться про 75-річну жінку, яка не виїздила за кордон останнім часом. Попередній діагноз – пневмонія. Наразі встановлюється коло осіб, з якими вона контактувала.

Для підтвердження діагнозу зразки аналізу відправлені до Києва.

"Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрестестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР у Києві", – зазначив Малецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 218.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся