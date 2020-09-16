Польський генерал – про ЗСУ у війні проти Росії: вам є чим пишатися й у вас є чого повчитися

В Україні завершився триденний візит делегації Війська Польського. За його підсумками європейські партнери високо оцінили рівень підготовки армії України та її професійність у війні проти Росії.

Як повідомила пресслужба Командування ОС ЗСУ, враженнями про новітніх українських Героїв особисто поділився командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровські.

"Українські військові мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії. Вам є чим пишатися й у вас є чого повчитися", – заявив представник керівництва польської армії.

Крім того, він додав, що Польща зацікавлена в співпраці з українськими колегами. Передусім, йдеться про розширення співробітництва з Десантно-штурмовими військами, Військово-морськими та Повітряними силами ЗСУ.

Генерал Томаш Піотровські заявив, що Польща співпрацюватиме із ЗСУ. Facebook Командування ОС ЗСУ

Зі свого боку командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв висловив слова вдячності польським колегам за увагу й зацікавлене ставлення до питань реформування української армії та підтримку євроатлантичних прагнень України.

"Впевнений, що все, про що йшлося під час триденної спільної роботи, сприятиме подальшому розвитку міждержавних відносин в напрямку військового співробітництва", – відзначив Наєв.

Наприкінці зустрічі представники делегації Війська Польського разом з українськими колегами взяли участь в офіційному церемоніалі вшанування пам’яті воїнів, які героїчно загинули, борючись за суверенітет України під час російської агресії. Зокрема, вони віддали шану Героям, поклавши квіти до Дзвону та Стели Пам’яті.

В Україні завершився триденний візит делегації Війська Польського. Facebook Командування ОС ЗСУ

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