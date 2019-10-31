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31 жовтня • оновлено в 18:30
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Польща пішла війною проти ПЦУ

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Польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати Православну церкву України. З відповідною заявою вона звернулася до патріарха Константинопольського Варфоломія.

Про це йдеться в повідомленні ПАПЦ за підсумками Собору архієпископів у Варшаві, який відбувся 29 жовтня. Так Польська церква повторила позицію щодо ПЦУ, озвучену ще 2 квітня 2019 року.

Зазначається, що ПАПЦ підтримує автокефалію Православної церкви України, яка "спирається на догматично-канонічні норми, але не дії розкольників".

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Єдина церква: Польща раптово виступила проти України

ПЦУ

ПЦУ

Украинская правда

"Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні на основі догматичних та канонічних норм для всієї Церкви, а не для групи відступників — розкольників", — дослівно вказано у зверненні.

З позиції ПАПЦ, відступники від вчення св. Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм.

"Це порушує євхаристійну єдність усього православ’я", — підсумували в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Православна церква Еллади визнала ПЦУ як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних церков. Про це заявив п'ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

  • Після визнання Православної церкви України Грецькою церквою РПЦ припинить зв'язки з окремими священиками, однак повністю розривати відносини не має наміру. У РПЦ стверджують, що інформація про остаточне визнання Церквою Еллади ПЦУ не відповідає дійсності.

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Місце
Польща
Теги
Православна церква України Томос
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну шо, хох лы, помогли вам ваши ляхи?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Всё, рагули, стригите чубы ...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Смачный польский пинок чуть пониже украинской спины. СУГС три раза!
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