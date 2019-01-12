Польща закриє кордон з Україною: названа причина

Польща припинить митне оформлення машин на кордоні з Україною з 12 по 14 січня 2019 року.

Як повідомила прес-служба фіскального відомства у Львівській області, це пов'язано з тимчасовим відключенням електронних сервісів.

"Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, починаючи з 21:00 12 січня за 3:00 14 січня, в пунктах пропуску "Шегині-Медика"," Краковець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребенне" будуть недоступні окремі електронні сервіси", - йдеться в повідомленні.

Logist

Зокрема, працювати не будуть сервіси e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e -Export, e-Import, e-Status, в зв'язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення і пропуск вантажних автомобілів з товарами в обох напрямках.

Автоперевізників просять прийняти інформацію до відома і вибрати альтернативні маршрути перетину державного кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, село на кордоні України перетворилося на звалище "евроблях", жителі в паніці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал