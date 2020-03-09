Головна Новини
9 березня • оновлено в 20:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Польща вводить санконтроль на кордоні з Україною через коронавірус

3.7т
Читати матеріал російською

Найближчим часом Польща запровадить санітарний контроль на кордоні з Україною та іншими сусідніми державами через коронавірус.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на прес-конференції в понеділок, 9 березня, передає Укрінформ.

"Із завтрашнього дня всі можливі медичні та санітарні процедури будуть впроваджені на 100% наших зовнішніх кордонів, тобто з Україною, Білоруссю і Росією", – сказав він, зазначивши, що поки що санконтроль введений лише в деяких пунктах пропуску на кордоні з Німеччиною і Чехією.

"Ми хочемо здійснювати санітарний контроль у всіх автобусах, мініавтобусах, всіх транспортних засобах, які перевозять велику кількість людей", – заявив Камінський.

Офіційно в Польщі підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом, одна людина перебуває у важкому стані.

Польща вводить санконтроль на кордоні з Україною через коронавірус

Польща вводить санконтроль на кордоні з Україною через коронавірус

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
9
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Защо? Ведь на Украине всего один случай, если верить официальным заявлениям.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Юг Руси
Юг Руси
Славаукроини!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги