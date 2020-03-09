Найближчим часом Польща запровадить санітарний контроль на кордоні з Україною та іншими сусідніми державами через коронавірус.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на прес-конференції в понеділок, 9 березня, передає Укрінформ.

"Із завтрашнього дня всі можливі медичні та санітарні процедури будуть впроваджені на 100% наших зовнішніх кордонів, тобто з Україною, Білоруссю і Росією", – сказав він, зазначивши, що поки що санконтроль введений лише в деяких пунктах пропуску на кордоні з Німеччиною і Чехією.

"Ми хочемо здійснювати санітарний контроль у всіх автобусах, мініавтобусах, всіх транспортних засобах, які перевозять велику кількість людей", – заявив Камінський.

Офіційно в Польщі підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом, одна людина перебуває у важкому стані.

Польща вводить санконтроль на кордоні з Україною через коронавірус

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!