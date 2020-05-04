Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видавання робочих віз.

Про це повідомляється на урядовому сайті Польщі. Зареєструватися для подання документів на візу можна в електронній системі e-konsulat.

Зазначається, що спершу прийматимуться тільки документи з метою отримання українцями віз для виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень.

Польща почала видавати візи українським заробітчанам

Уточнили також правила для заявників:

з метою обмеження кількості осіб, які очікують під консульством, потрібно приходити тільки в обумовлені години;

роздрукувати всі сторінки анкети, зокрема ту, на якій вказана дата й час прийому в консульстві;

підготувати всі необхідні документи, список яких можна знайти за посиланням https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-D в рубриці "Які документи необхідно подати?";

чекаючи під консульством в черзі, слід дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 м від інших осіб;

вхід у консульство можливий тільки в масці, яка прикриває ніс і рот, а також в одноразових рукавичках;

у приміщенні консульства при собі можна мати тільки пакет документів, а всі інші особисті речі варто залишити перед входом.

Нагадуємо, в Україні карантин діє до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження та допомагати з виїздом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через нестачу робочої сили в Польщі бізнесмени задумали організувати в обхід карантину чартерні рейси, щоб доставити заробітчан із України.

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