Польща першою в світі почала виробництво препарату від COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 06:06, 19.08.2020

Польська компанія Biomed Lublin першою в світі в Любліні почала виробництво препарату від коронавірусу на основі антитіл з плазми крові людей, які одужали від COVID-19.

Про це повідомив польський сенатор Глегож Челей, передає Оnet. Він заявив, що Польща – єдина країна в Центральній і Східній Європі, в якій є технології для виробництва цього препарату.

Розчин в ампулах буде використовуватися для внутрішньом'язового введення. Він повинен допомогти прискорити одужання пацієнтів від коронавірусною інфекцією.

Перша партія складе три тисячі ампул, які зроблять за шість тижнів. Першу дозу планують ввести пацієнту через 8-9 тижнів.

Суму витрат на розробку і виробництво препарату компанія не повідомляє. Відомо, що на проект Biomed Lublin отримали грант в розмірі п'ять млн злотих (близько 37 млн грн).

Як писав OBOZREVATEL раніше, державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.

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