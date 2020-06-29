Половину України заллє дощами: стало відомо, де буде сухо і тепло

У вівторок, 30 червня, в багатьох областях України очікуються дощі, проте висока температура утримається.

За даними Укргідрометцентру, сухо буде лише в західних регіонах країни (крім Буковини) і на сході – Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Температура повітря як і раніше буде досить високою: від 24 до 26 градусів на заході, від 24 до 28 в центрі і на півночі, і від 29 до 33 градусів тепла на сході і півдні.

У Києві також дощитиме, повітря прогріється від +26 до +28.

Погода від Укргідрометцентру на вівторок, 20 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури будуть перериватися хвилями холоду.