Половину України заллє дощами: стало відомо, де буде сухо і тепло

Кирило Лютий Суспільство 22:44, 29.06.2020

У вівторок, 30 червня, в багатьох областях України очікуються дощі, проте висока температура утримається.

За даними Укргідрометцентру, сухо буде лише в західних регіонах країни (крім Буковини) і на сході – Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Температура повітря як і раніше буде досить високою: від 24 до 26 градусів на заході, від 24 до 28 в центрі і на півночі, і від 29 до 33 градусів тепла на сході і півдні.

У Києві також дощитиме, повітря прогріється від +26 до +28.

Погода від Укргідрометцентру на вівторок, 20 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури будуть перериватися хвилями холоду.

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