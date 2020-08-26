Половину України заллє дощами: де буде сухо і тепло 27 серпня

У четвер, 27 серпня, половину України накриють дощі з грозами, які приведуть до похолодання.

Опади очікуються в західних регіонах, а також Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях, сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру.

Температура повітря в цих областях також знизиться – стовпчик термометра показуватиме від +21 до +25 градусів.

Решта областей України в четвер залишаться "сухими". Повітря в них прогріється від 26 до 30 градусів. Найвищі температури очікуються на півдні.

Погода в Україні на 27 серпня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

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