Половину кисневих точок "намалювали": Степанов нагрянув з перевіркою до лікарень Житомира

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов без попередження провів перевірку лікарень в Житомирі, де лікують хворих з COVID-19, і виявив там порушення.

Про результати своєї перевірки міністр написав у Facebook. Степанов відвідав міські лікарні №1, №2 Житомира та обласну клінічну лікарню.

За його словами, в перших двох медзакладах проблем не було – вони забезпечені киснем, мають запас концентраторів.

"Поспілкувався з кількома пацієнтами. Жодних проблем з госпіталізацією у них не виникло. З лікарських засобів нічого не докуповують, крім вітамінів. Оптимістично налаштований і медичний персонал, зокрема проблем з надбавками там немає", – зазначив міністр.

А ось в Житомирській обласній лікарні ситуація виявилася набагато гіршою.

Під лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою цей заклад було відведений ще 6 листопада, проте договір з Національною службою здоров'я у них до сих пір не підписаний.

Степанов зазначив, що інфекційного контролю в лікарні просто немає. Медики поскаржилися йому, що не мають доступу до засобів індивідуального захисту.

Також з'ясувалося, що медзаклад подає несправжню статистику щодо кисневих точок.

"Подано було 117, в реальності їх 66. Виявилося, що до статистики потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, невідведених під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаціях, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть (!) бути використані під COVID-19" , – повідомив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню, необхідного для лікування коронавірусу, але є логістичні та технічні питання. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, труднощі із забезпеченням пацієнтів киснем не є масовим явищем.