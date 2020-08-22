Половина вересня в Україні буде літньою: синоптик дав прогноз на початок осені

Погода в Україні буде літньою до середини вересня.

Про це OBOZREVATEL розповів синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. "Як мінімум, половину вересня в більшості регіонів України зберігається літній характер погоди з окремими вторгненнями холодних повітряних мас", – уточнив він.

Як пояснив синоптик, температура повітря вдень може сягати 25-30 градусів вище нуля, але протягом цього теплого періоду можуть бути нетривалі похолодання на 3-4 дні. "Але це ще не справжня осінь, це перехідний період", – підкреслив він.

Синоптик повідомив, що процес перебудови атмосфери на осінній лад вже розпочався. На це, зокрема, вказують більш низькі нічні температури повітря. У той же час через інерційність атмосфери справжня осінь може прийти в Україну лише у другій половині вересня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики озвучили прогноз на "довгі вихідні" з 22 по 24 серпня і на День незалежності України.