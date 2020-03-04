Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Половина українців вважає епідемію коронавірусу штучною – опитування

3.3т
Читати матеріал російською

Майже половина українців (45%) вважає, що коронавірус був створений штучно, а його поширення світом – навмисне.

Про це йдеться у підсумках соціологічного дослідження компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп", проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього, пише ZN.UA.

Підсумки опитування про коронавірус

Підсумки опитування про коронавірус

ZN.UA

Коронавірус

Коронавірус

"Апостроф"

Водночас 22% респондентів переконані, що поширення смертельно небезпечної недуги – це випадковий витік. Ще 19% називають COVID-2019 природним явищем.

Що стосується страху українців перед коронавірусом, то його відчуває 19% (з них 26% – 60+ років). Крім того, 36% не мають жодної тривоги, а 41% побоюється.

Підсумки опитування про коронавірус

Підсумки опитування про коронавірус

ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

  • Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

  • Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Недавно писали, что рядом с этим китайским Уханом две исследовательские лаборатории, тому скорее всего случайная утечка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги