Половина українців вважає епідемію коронавірусу штучною – опитування

Майже половина українців (45%) вважає, що коронавірус був створений штучно, а його поширення світом – навмисне.

Про це йдеться у підсумках соціологічного дослідження компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп", проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього, пише ZN.UA.

Підсумки опитування про коронавірус ZN.UA

Коронавірус "Апостроф"

Водночас 22% респондентів переконані, що поширення смертельно небезпечної недуги – це випадковий витік. Ще 19% називають COVID-2019 природним явищем.

Що стосується страху українців перед коронавірусом, то його відчуває 19% (з них 26% – 60+ років). Крім того, 36% не мають жодної тривоги, а 41% побоюється.

Підсумки опитування про коронавірус ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

Тим часом представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже у шести осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.

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