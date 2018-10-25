''Полощуть звивини'': довкола ''Інтера'' розгорається новий скандал через ''русскій мір''

Телеканал "Інтер" запускає в ранковий ефір програму "Слово предстоятеля", у якій глава Української православної церкви МП митрополит Онуфрій буде звертатися до вірян.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook український політолог Олексій Голобуцький, нова програма вийде через "класичні совкові аргументи - прохання трудящих".

"Інтер" підсилює потік сміття, що промиває мізки аудиторії: тепер полоскати звивини глядачів "Інтера" щотижня буде й митрополит РПЦ(уа) Онуфрій", - написав блогер.

Він вважає, що через "Слово предстоятеля" церковники "будуть всіляко підштовхувати аудиторію до масових протестів і кривавих побоїщ довкола займаних РПЦ(уа) храмів". "Організаторів у ФСБ досить, а от гарматного м'яса багато не буває", - наголосив Голобуцький.

"Одне крило ФСБ дає голос іншому управлінню рядженими", "Цвінтер взагалі береги втратив", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема про зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.