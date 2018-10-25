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''Полощуть звивини'': довкола ''Інтера'' розгорається новий скандал через ''русскій мір''

6.1тЧитати матеріал російською

Телеканал "Інтер" запускає в ранковий ефір програму "Слово предстоятеля", у якій глава Української православної церкви МП митрополит Онуфрій буде звертатися до вірян.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook український політолог Олексій Голобуцький, нова програма вийде через "класичні совкові аргументи - прохання трудящих".

"Інтер" підсилює потік сміття, що промиває мізки аудиторії: тепер полоскати звивини глядачів "Інтера" щотижня буде й митрополит РПЦ(уа) Онуфрій", - написав блогер.

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Він вважає, що через "Слово предстоятеля" церковники "будуть всіляко підштовхувати аудиторію до масових протестів і кривавих побоїщ довкола займаних РПЦ(уа) храмів". "Організаторів у ФСБ досить, а от гарматного м'яса багато не буває", - наголосив Голобуцький.

"Одне крило ФСБ дає голос іншому управлінню рядженими", "Цвінтер взагалі береги втратив", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

''Полощуть звивини'': довкола ''Інтера'' розгорається новий скандал через ''русскій мір''

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема про зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаНезалежність УПЦ
Особи
митрополит ОнуфрійОлексій Голобуцький
Місце
Україна
Об'єкти
телеканал Інтерєдина церкваУПЦ МП
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Файбер Моня
Файбер Моня
По ходу пятый анал является чемпионом в Украине по потокам мусора, промывающему мозги аудитории.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московских иуд попов крышует опг порошенко!! почему интер ньюсван 112 и зик до сих пор работают против Украины на Москву Россию и Путина!!?? да потому что страной правит опг порошенко
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Подписываем петицию о закрытии Интера!
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чорний Жупан
чорний Жупан
Kiev Mangust, только 5 анал! только 1+1 дурак не один!
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