Одно из громких дел, по которому могут догонять президента Владимира Зеленского и его окружение следующий президент Украины, это провал "Национального плана противоэпидемиологических мероприятий по предотвращению занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 на 2020 год".

Нацплан был опубликован 3 февраля, и примечателен тем, что все основные пункты плана команда Зеленского провалила, что привело к человеческим жертвам и большим убыткам, и в случае обвинительного решения родственники умерших и заболевших коронавирусом смогут также получить с Зеленского и его подчиненных значительные компенсации по гражданским искам. До введения карантина в Украине было более месяца, времени вполне достаточно.

Итак, давайте прочтем Нацплан и выберем ключевые цитаты: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-2020-%D1%80

Владимир Зеленский Украина.ру

"3. Утворення тимчасових обласних протиепідемічних комісій при облдержадміністраціях для розроблення регіональних планів протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з виділенням фінансових ресурсів на здійснення заходів згідно із зазначеними планами. Виконавці: місцеві органи виконавчої влади. Терміни: до 10 лютого".

В большинстве регионов финансирование не было выделено. Более того, в марте правительство наоборот - забрало у местных органов власти налоги на землю и на недвижимость, сократив финансирование по факту.

"6. Визначення керівниками міжнародних аеропортів, морських і річкових портів, залізничних станцій приміщень для додаткового (у разі потреби) розгортання ізоляторів для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Виконавці: Мінінфраструктури, Державіаслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, місцеві органи виконавчої влади державне підприємство “Адміністрація морських портів” (за згодою). Терміни: до 14 лютого".

Большинство граждан заезжало в страну без всяких изоляторов, что привело к быстрому распространению инфекции.

"9. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо можливості запровадження тимчасової заборони експорту товарів, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів на території України, у разі виявлення загрози дефіциту таких товарів на території України. Виконавці: Мінекономіки, МОЗ, Держмитслужба, Мінфін. Терміни: лютий".

Запрет на экспорт товаров не был наложен, в результате из Украины было вывезено вплоть до 8 марта 980 тонн медицинских масок и других необходимых товаров, государственные больницы и аптеки остались полностью без необходимых запасов, и цены на маски и респираторы в Украине поднялись в 100-150 раз.

"12. Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до прийому хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема наявності необхідних лікарських засобів, витратних матеріалів для відбору проб для проведення лабораторних досліджень, дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту, забезпечення зазначених закладів транспортними засобами та спеціальним медичним обладнанням, включаючи пульсоксиметри, апарати штучної вентиляції легень (дитячі та дорослі), вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори кисню тощо. Виконавці: МОЗ, Міноборони, МВС. Терміни: лютий - квітень".

Полный провал. Врачи государственных клиник и "скорой помощи" не были обеспечены средствами защиты, и стали первыми жертвами и разносчиками коронавируса.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!