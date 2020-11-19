Полковник скептично оцінив план Кравчука щодо Донбасу

Кроки, які були представлені Леонідом Кравчуком у "Плані дій щодо Донбасу", про пропозиції припинення конфлікту і виборах у Донецьку і Луганську навесні 2021 року, фізично не можуть бути виконані.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов у інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, метою появи такого плану є отримання негативної відповіді від РФ для подальшого заморожування конфлікту.

"Далі Україна, очевидно, звинуватить Росію в тому, що вона не йде на поступки тоді, коли Київ готовий до певних компромісів. У такий спосіб Зеленський акцентує свою готовність до переговорів, але сам конфлікт буде заморожений", – зазначив Жданов.

Крім того, на його думку, реалізація "мінських домовленостей" також фізично неможлива.

"У них чітко прописаний особливий статус для ОРДЛО з внесенням змін до Конституції. Фактично, йдеться про федералізацію України, що означає повернення нашої країни у політичну орбіту Кремля. Це абсолютно неприйнятно для України. Зверніть увагу, що протягом шести років Москва жодного разу не змінила свою позицію з цього питання. Її повністю влаштовує виконання Мінська. І жодних інших пропозицій вони не підтримають", – сказав експерт.