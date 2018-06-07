Політв'язень Кольченко припинив голодування: названа причина

Український політв'язень Олександр Кольченко припинив оголошене 31 травня голодування.

Адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Андрій Лепьохін заявив, що активіст зробив це тому, що знесилився і почав втрачати свідомість, передає Hromadske.

"Олександр Кольченко сьогодні, 7 травня, припинив голодування. За його словами, він дуже заслаб, вже почав втрачати свідомість. У нього впав рівень цукру в крові. За час протесту його вага знизилася до 54 кілограмів", - розповів Лепьохін.

Адвокат опублікував на своїй сторінці у Facebook лист Олександра Кольченка, в якому він пояснив, чому припинив акцію протесту.

"Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабким. Тому я вирішив припинити голодування. Інакше я піддав би своє здоров'я невиправданому ризику", - написав політв'язень.

Він сказав, що "невиправданість" має кілька причин.

"Голодування з висунутими державі вимогами розраховане на те, що держава прагне мінімізувати ризики репутацій, втрати. Репутацію навряд чи можна чимось зіпсувати після анексії Криму, розв'язання війни на південному сході України, публікації результатів розслідування про збитий малайзійський "Боїнг", - зазначив Кольченко.

Нагадаємо, що раніше Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.

Також він зазначив, що, на його думку, лідери нормандських країн не зацікавлені в успішному тиску на Росію, бо продовжують мати з нею справи.

Як писав OBOZREVATEL, Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування.