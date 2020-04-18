Поліція Київської області розшукує двох громадян, які пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що винними в цих пожежах не є місцеві жителі, які через недогляд підпалюють суху траву для того, щоб полегшити собі весняні польові роботи в городі.

"Пожежі, що почалися в Київській і продовжилися в Житомирській області, на думку експертів, носять характер масових умисних підпалів", – наголосив він.

Пожежі в Київській області носять умисний характер - Геращенко Сьогодні

"Підозру викликає і той факт, що пожежі, які почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім продовжилися в Житомирській області на північний захід від Києва, наклалися на стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння в сторону столиці", – пояснив Геращенко.

На умисний характер пожеж вказує, за його словами, також і те, що вони не спостерігаються в ближніх регіонах, а також у Білорусі, яка розташована в тій же кліматичній ситуації.

Геращенко закликав усіх, хто володіє будь-якою інформацією про вказаних осіб, негайно зв'язуватися з поліцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше Геращенко заявив, що причинами надвисокого забруднення повітря в Києві стали пожежі в Житомирській області, а не в Чорнобильській зоні відчуження, як припускалося.

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