Поліція посилить заходи безпеки в дев'яти регіонах України

Співробітники поліції і Національної гвардії України посилять патрулювання в дев'яти регіонах країни для забезпечення безпеки громадян.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Заходи здійснюють для попередження терористичних дій і для своєчасного реагування на них.

На в'їздах і виїздах з обласних центрів будуть виставлені мобільні пости.

"Для забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів щодо забезпечення громадської безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей", – сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що правоохоронці патрулюватимуть вулиці населених пунктів, території автостанцій та залізничних вокзалів, центральні частини обласних центрів і громадські місця, де може перебувати значна кількість громадян.

Крім того, поліцейські будуть перевіряти документи у підозрілих осіб і проводити поверхневий огляд з метою виявлення вибухівки в тих транспортних засобах, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

"Особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі і предмети (пакети, коробки, ящики), в які можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали і вибухові пристрої. Крім того, поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах", – додали у відомстві.

Такі заходи здійснюються для попередження терористичних дій і для своєчасного реагування на них.

Як повідомляв OBOZREVATEL по Україні прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Після інформації про нібито закладену вибухівку на об'єктах інфраструктури Києва, черга дійшла до Харкова, Одеси та Дніпра.