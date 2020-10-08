Поліція озвучила попередню причину смерті кандидата в депутати на Закарпатті

У поліції назвали попередню причину смерті кандидата в депутати до Вишківської ОТГ Закарпатської області від партії "Опозиційна платформа – За життя" Павла Седляра, якого 4 жовтня побив 21-річний чоловік у балаклаві.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Закарпатської області, за попередніми висновками медиків, причиною смерті стала гостра ішемічна хвороба серця, венозне повнокров'я судин внутрішніх органів, гостра серцево-судинна недостатність. Відтак, правоохоронці припустили, що причина смерті може бути не пов'язаною із заподіяними йому тілесними ушкодженнями.

Поліцейські зазначили, що повідомлення про смерть чоловіка надійшло 8 жовтня. Тіло чоловіка виявила його дружина за місцем їхнього проживання. Для встановлення об’єктивних причин смерті кандидата у депутати тіло направили на розтин.

"У ніч на 5 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Велятино Хустського району одному із кандидатів у депутати до Вишківської ОТГ невідомий у балаклаві спричинив тілесні ушкодження. Поліцейські Хустського відділу поліції з’ясували, що на чоловіка напав 21-річний місцевий житель. Зловмисник завдав потерпілому удар в обличчя. За висновками експертів, отримані тілесні ушкодження кваліфікуються як легкі – медики діагностували в потерпілого струс головного мозку та забої обличчя. За фактом побиття дізнавачі Хустського відділу відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину нападнику", – розповіли в пресслужбі поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал "Перший кабельний" повідомив, що у ніч на 8 жовтня стан здоров'я Седляра погіршився, його госпіталізували в лікарню, де він і помер.