Поліція отримала нові автомобілі-"фантоми" для полювання за порушниками швидкості в Україні

Борис Бондар Суспільство 19:25, 18.12.2020 Оновлено: 19:25, 18.12.2020

Національна поліція отримала чотири нових "фантома" – автомобіля Skoda Kodiaq, які оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков. Вартість автомобілів склала 3,7 млн грн.

Завдяки "фантомній" системі поліцейські зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, ззаду і на зустрічній смузі.

"Ці чотири машини – пілотний проєкт, в наступному році плануємо закупити ще 125 "фантомів", – повідомив Хомяков.

"Фантоми" – поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, з прихованими проблисковими маячками та системами автоматичної фіксації порушень.

За словами Хомякова, в разі виявлення порушення "фантом" буде включати мигалки і зупиняти водія-порушника або використовувати гучномовець

"Фантом" без розпізнавальних знаків
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Авто обладнане інтегрованою системою контролю швидкості
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Вартість автомобілів склала 3,7 млн грн
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Поліція отримала 4 "фантома"
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Борисполі на Київщині запрацювала сучасна система відеоспостереження за автотранспортом. Також місцеві поліцейські отримали нові службові авто за рахунок місцевого бюджету.

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