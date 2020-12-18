Поліція отримала нові автомобілі-"фантоми" для полювання за порушниками швидкості в Україні

Національна поліція отримала чотири нових "фантома" – автомобіля Skoda Kodiaq, які оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков. Вартість автомобілів склала 3,7 млн грн.

Завдяки "фантомній" системі поліцейські зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, ззаду і на зустрічній смузі.

"Ці чотири машини – пілотний проєкт, в наступному році плануємо закупити ще 125 "фантомів", – повідомив Хомяков.

"Фантоми" – поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, з прихованими проблисковими маячками та системами автоматичної фіксації порушень.

За словами Хомякова, в разі виявлення порушення "фантом" буде включати мигалки і зупиняти водія-порушника або використовувати гучномовець

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Борисполі на Київщині запрацювала сучасна система відеоспостереження за автотранспортом. Також місцеві поліцейські отримали нові службові авто за рахунок місцевого бюджету.