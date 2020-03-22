Поліція контролюватиме самоізоляцію українців, які повернулися з-за кордону

Національна поліція і епідеміологи спільно контролюватимуть, чи дотримуються самоізоляції українці, які повернулися з-за кордону.

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Про це на брифінгу 22 березня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко заявив, що українці підписали згоду на добровільну ізоляцію Скріншот відео

За його словами, перший літак 21 березня приземлився з Іспанії, в ньому перебувало 215 українців. Їх перевірили експрес-тестами, також всі підписали згоду на добровільну двотижневу ізоляцію.

"Постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої угоди про самоізоляції і видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковою протиепідемічної мірою. Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожен контакт і кожну згоду на самоізоляцію і, в разі порушення підписаного згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном застрягли майже 30 тисяч громадян України.

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