Головна Новини
22 березня • оновлено в 14:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Поліція контролюватиме самоізоляцію українців, які повернулися з-за кордону

7.8т
Читати матеріал російською

Національна поліція і епідеміологи спільно контролюватимуть, чи дотримуються самоізоляції українці, які повернулися з-за кордону.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на брифінгу 22 березня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко заявив, що українці підписали згоду на добровільну ізоляцію

Віктор Ляшко заявив, що українці підписали згоду на добровільну ізоляцію

Скріншот відео

За його словами, перший літак 21 березня приземлився з Іспанії, в ньому перебувало 215 українців. Їх перевірили експрес-тестами, також всі підписали згоду на добровільну двотижневу ізоляцію.

"Постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої угоди про самоізоляції і видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковою протиепідемічної мірою. Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожен контакт і кожну згоду на самоізоляцію і, в разі порушення підписаного згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном застрягли майже 30 тисяч громадян України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кот Мирослава
Кот Мирослава
В Сумской области Липоводолинского района в одном из сел прилетевшая из Италии на второй день вышла на работу в продуктовый магазин, который принадлежит СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ. ПОлиция , работайте!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги