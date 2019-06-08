Поліцейський збив дитину: з'явилося відео з камер спостереження. 18+

Аварія з автомобілем поліцейського в Конотопі, який на пішохідному переході збив дитину, потрапила на камери відеоспостереження.

Запис опублікувала ТСН. На кадрах видно момент аварії, а також, що за кермом був саме водій начальника поліції.

Перехожі евакуювали дитину за лічені хвилини після аварії, не чекаючи "швидкої".

Обережно, відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП з автомобілем поліції сталася 7 червня в Конотопі (Сумська область). 10-річного хлопчика доставили в лікарню у важкому стані, він переніс операцію, в ході якої йому довелося видалити селезінку.

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