Поліцейський, який підірвався на міні терористів на Донбасі, отримав державну нагороду

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нагородив командира розвідувальної роти, старшого лейтенанта поліції Леоніда Овдіюка за позивним "Свояк", який 20 травня отримав важкі поранення в зоні ООС на Донбасі.

Як повідомляється на офіційному сайті МВС, Овдіюк нагороджений медаллю "За відвагу у службі" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Леонід Овдіюк пройшов складний етап реанімації, наразі має хорошу динаміку. Ми всі цьому радіємо, оскільки в перші моменти після поранення важко було сказати, чи він виживе. Сьогодні він посміхається та переходить на реабілітацію. Потім, ми сподіваємося, він повернеться на службу", – сказав Аваков.

Він подякував лікарям, які дбають про здоров’я бійців.

"Держава високо цінує подвиг наших поліцейських у захисті територіальної цілісності України та протистоянні російській гібридній агресії", – додав глава МВС.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві оборони України запропонували ввести нову нагороду для захисників, які одержали поранення під час бойових дій.