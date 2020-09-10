Поліцейські з усієї України записали відео на підтримку нацгвардійця Марківа

Керівники управлінь Національної поліції в різних областях України висловили слова підтримки на адресу засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Відповідне відео оприлюднив в Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Участь у записі ролика взяли правоохоронці з Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Житомирщини, Сумщини, Прикарпаття та Донеччини.

На відео правоохоронці наголосили, що вірять у справедливість і сподіваються на найшвидше повернення Марківа на Батьківщину.

"Свободу захиснику України Віталію Марківу!", – так поліцейські з усієї України підтримали незаконно засудженого в Італії гвардійця. Віримо у справедливість та чекаємо найшвидшого повернення на Батьківщину нашого героя!" – написав Аваков.

Він нагадав, що розгляд апеляції у справі Марківа відбудеться 29 вересня у Мілані.

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