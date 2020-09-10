Поліцейські з усієї України записали відео на підтримку нацгвардійця Марківа

Керівники управлінь Національної поліції в різних областях України висловили слова підтримки на адресу засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Відповідне відео оприлюднив в Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Участь у записі ролика взяли правоохоронці з Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Житомирщини, Сумщини, Прикарпаття та Донеччини.

На відео правоохоронці наголосили, що вірять у справедливість і сподіваються на найшвидше повернення Марківа на Батьківщину.

"Свободу захиснику України Віталію Марківу!", – так поліцейські з усієї України підтримали незаконно засудженого в Італії гвардійця. Віримо у справедливість та чекаємо найшвидшого повернення на Батьківщину нашого героя!" – написав Аваков.

Він нагадав, що розгляд апеляції у справі Марківа відбудеться 29 вересня у Мілані.

"Свободу захиснику України Віталію Марківу!", - так поліцейські з усієї України 🇺🇦 підтримали незаконно засудженого в Італії гвардійця. Віримо у справедливість та чекаємо найшвидшого повернення на Батьківщину нашого героя! Розгляд апеляції - 29.09.20 у Мілані. #freeMarkiv pic.twitter.com/uobP3ullmw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Рокеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).

30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Рокеллі.

12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.

17 січня 2020 року Верховна Рада прийняла заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження українського нацгвардійця.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 29 вересня в Італії відбудеться апеляційне оскарження вироку Марківу.

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