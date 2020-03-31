Український політолог Вадим Карасьов з'явився на телебаченні в незвичайній шкіряній масці і викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Увечері, 31 березня, в ефірі ток-шоу "Чорний лебідь" на телеканалі NewsOne 63-річний політолог пояснив, що це маска від дизайнера Олени Голець, яка сама запропонувала йому цей аксесуар (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

кадр NewsOne

"Це вже елемент культури, маски, дизайнери працюють над тим, щоб ми більш культурно та модно переносили всі ці тяготи і злигодні", – пояснив Карасьов.

При цьому користувачі соцмережі досить бурхливо відреагували на такий аксесуар. Їм він нагадав більше елемент БДСМ: "Прям з БДСМ-салону завітав", "BDCM Карасьов", "Карасьов пече", "Політолог Карасьов і ... ну чистий садо-мазо-клуб".

кадр NewsOne

Також не обійшла увагою образ політолога відома блогерка Татуся Бо. "Ось ви сьогодні ржете, а я собі прямо уявляю, як той політолог приходить додому, а з кишені пльотка вивалюється. А дружина йому: "Де ти був?". А він: "З коронавірусом боровся". І викладає маску з отвором проти коронавірусу, прищіпки на соски проти коронавірусу, наручники проти коронавірусу .... От і мусе чоловік ходить тепер на ефіри в усьому протівовірусном", – написала вона у Facebook .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Карасьов розповів российс ким блогерам про вартість свого повсякденного "лука".

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