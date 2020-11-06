Політики спекулюють на екологічних проблемах, знищуючи надію на їх вирішення, - експерт

Попри передвиборчі обіцянки політиків дбати про навколишнє середовище, екологічна ситуація в України і надалі залишатиметься незадовільною. Адже учасники передвиборчих перегонів сприймають екологію як засіб для піару. Про це в ефірі 24 каналу заявив еколог Олександр Дячук.

За його словами, екологічна тематика є вкрай болючою, особливо для мешканців промислових регіонів, саме тому її активно експлуатують.

"Політики використовують тему захисту навколишнього середовища, аби завоювати прихильність виборців і завоювати якомога більше голосів. Однак я не вірю тому, що їхні обіцянки та програми будуть реалізовані повністю", – зазначив еколог.

Він долучився до закликів своїх колег на адресу політиків з вимогою не дискредитувати цю тему під час виборчих перегонів, а захищати навколишнє середовище реальними справами.

Як зазначив Олександр Дячук, в Україні потрібно розробити реальну програму захисту навколишнього середовища як мінімум на найближчі 5 років. І передбачити на її реалізацію кошти в бюджетах міст і районів.

"В центрі уваги має бути екологічна і кліматична політика. Якщо міста хочуть називатися європейськими, політикам потрібно активно над цим працювати", – зазначив еколог.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що професійні екологи застерегли від використання теми довкілля задля піару чи заробітку: на думку експертів, тема захисту довкілля стала інструментом в руках недобросовісних політиків та громадських діячів.