"Політична воля є": у Держприкордонслужбі розповіли про боротьбу з контрабандою

Сьогодні уряд спільно з Держприкордонслужбою вживають ефективних заходів для подолання проблеми контрабанди на кордоні.

Про це у програмі "Євроінтегратори" на ObozTV розповів перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Никифоренко. За його словами, для того, щоб боротися з контрабандою, найперше потрібна політична воля. І, як він стверджує, вона в Україні є.

"Уряд вживає ефективних заходів, принаймні останні місяці, для подолання цієї проблеми. Створено спільні групи, які зараз діють активно. І ці заходи дають позитивні результати. Ми, зі свого боку, підсилюємо кадровий потенціал, проводимо ротацію керівного складу на всіх напрямках державного кордону", – зазначив Никифоренко.

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Він зазначив, що у відомстві сподіваються на зниження рівня корупції. Там планують зробити рівень протидії контрабанді таким, що створить там умови, і контрабанда не загрожуватиме національній безпеці.

Також Никифоренко зазначив, що у відомстві відбуваються активні перевірки працівників.

"Нещодавно ми ввели новий проєкт формування керівного складу наших органів охорони державного кордону. Там передбачено багато речей. Зокрема особи, які погодилися брати участь у цих конкурсних перегонах, дають згоду на поліграфічне дослідження на перевірку персональних даних.

Тобто залучається багато засобів і способів для того, щоб забезпечити належний рівень доброчесності, прозорості у роботі та ефективності, компетентності", – додав Никифоренко.

Як писав OBOZREVATEL, кабмін планує запустити нову митну службу України з 1 листопада 2019 року.

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